Что дарить на 23 Февраля: лишь 12% мужчин будут рады носкам

Опрос среди россиян о подарках на гендерные праздники провел один из крупных маркетплейсов.

В преддверии 23 Февраля и 8 Марта среди россиян провели опрос о подарках, которые мужчины и женщины собираются дарить друг другу на эти праздники.

Один из крупных маркетплейсов Сети Ozon опросил несколько тысяч человек, и вот какие результаты получил.

Почти 40% респондентов хотят потратить на подарок ко Дню защитника Отечества от 1–2,5 тысячи рублей. У 17% презенты будут не дороже 1 тысячи. И только 11% россиянок готовы раскошелиться на сумму более 5 тысяч.

Мужчины более щедры. 36% опрошенных собираются потратить на подарки к Международному женскому дню 2–4,5 тысячи рублей. Еще 19% планируют искать подарки дороже 5 тысяч. А дарить чисто символические вещи стоимостью до 1 тысячи собираются лишь 8%.

К 23 Февраля в онлайн-магазинах колоссально увеличился спрос на носки, передают «Известия». Также в два раза чаще стали покупать мужские рюкзаки, зонты, кошельки и другие аксессуары. Подросли продажи предметов для охоты, рыбалки и бани. Стоит отметит, что лишь 2% мужчин ответили, что с охотой примут в дар носки и еще 10% будут рады любому подарку.

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Что касается дам, то 21% респонденток не хотят получить в подарок на 8 Марта что-то для хозяйства, например, кухонные принадлежности, текстиль и технику для дома. Сладости и товары для душа также вошли в антирейтинг. В топ желанных подарков попали парфюм (28%), косметика (20%), гаджеты (18%) и ювелирные украшения (16%). Спрос на последние в Сети уже возрос: на золотые цепочки и колье — в 3 раза, на кольца и браслеты — в 11 раз.

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