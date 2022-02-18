Валерия поделилась лайфхаком, ускоряющим выбор нарядов перед выходом в свет

Певица не привыкла тратить много времени в гардеробной.

53-летняя певица Валерия умеет удивлять своими образами на светских мероприятиях. Она выглядит стильно, но не пошло, подчеркивая свое достоинство и статус одной из самых ярких звезд отечественного шоу-бизнеса.

В новом интервью у известной артистки спросили, как долго она собирается перед выходом в свет и чем руководствуется при выборе нарядов.

Валерия призналась, что для фотосессий, клипов и концертов она, конечно же, пользуется услугами стилистов. А в обычной жизни — нет. Певица сама подбирает себе одежду и создает собственные образы.

«Мне это нравится, это тоже какая-то творческая реализация, — цитирует звезду издание Woman Journal. — Я придерживаюсь определенной системы: у меня отсняты все вещи и комплекты, поэтому, когда я куда-то собираюсь, мне достаточно открыть папку с изображениями и выбрать. Я часами не колдую в гардеробной, что бы такого надеть, у меня это выходит быстро». «Если у меня появляется свободное время и новые вещи, я составляю образы и заранее фотографирую их. А потом уже в любой момент могу их примерить, не тратя на это много времени».

При выборе нарядов Валерий руководствует их уместность на конкретном мероприятии, а также удобством и соответствию погоде. Певица подчеркнула, что не собирается идти на жертвы ради красоты — мучиться в неудобной одежде, потому что она красивая, артистка не станет.

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