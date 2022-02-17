Анатолий Белый поделился, как справляется с волнением в «Танцах со звездами»

Актер регулярно нервничает, выходя на паркет, но у него есть спасительный лайфхак.

Актер Анатолий Белый участвует в шоу «Танцы со звездами» и лидирует в турнирной таблице этого проекта.

Тем не менее, 49-летний артист не может избежать волнения, когда готовится к выходу на паркет. Или все-таки может, раз у него получаются такие зажигательные танцы?

За кулисами телепроекта Белый поделился своим лайфхаком — как быть, когда на тебя смотрят сотни глаз.

«Каждый раз, выходя на паркет, я волнуюсь. И тут самое главное – увидеть партнершу и окунуться в нее на сто процентов. Все, весь мир вокруг исчезает и остается только танец», — сказал Анатолий.

Кстати, в новом выпуске «Танцев со звездами» актер и его партнерша Инна Свечникова представят на суд зрителей и жюри румбу.

Не пропустите этот эфир — 20 февраля в 17:50 на канале «Россия 1».

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