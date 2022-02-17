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Сати Казанова дала совет, как выйти из депрессии

Артистка сама испытала это состояние, когда уходила из группы «Фабрика».

Сати Казанова дала совет, как выйти из депрессии
Сати Казанова. Фото: Global Look Press

Певица Сати Казанова во многих интервью упоминала, что уход из группы «Фабрика» совпал у нее с глубокой депрессией.

В новой беседе с 39-летней артисткой журналисты попросили звезду дать совет, как быть людям, которые оказались на перепутье и испытывают тревожные состояния.

«Здесь важно найти свой инструмент — кому-то нужен психотерапевт, кому-то хобби, артерапия. Любая терапия, а их сейчас множество, которую человек нашел для себя приемлемой, хороша, лишь бы помогла выйти из этого состояния, потому что застревать в этом совершенно не рекомендуется — чем дольше проторчишь, тем сложнее выходить», — ответила Казанова изданию Woman Journal.

Певица не раз рассказывала, что лично ей помогли медитация и мантры. Последние артистка теперь не только слушает, но и исполняет.

«Я рекомендовала бы медитацию как один из самых экологичных инструментов, он очень действенный и при этом очень простой. Многие психотерапевты рекомендуют слушать мантры, — отмечает Сати. — Будучи не психотерапевтом, а человеком, который слушает и сам много лет исполняет мантры, могу сказать, что мне очень помогли именно они. Я их настоятельно рекомендую просто слушать, так же как и звуки природы — кому что подойдет. Просто мантры — это красивые звуки, там заложен определенный вибрационный код, который работает независимо от того, понимает ли человек, о чем речь, или нет».

Напомним, Сати Казанова пела в «Фабрике» с 2002-2010 годах, потом начала сольную карьеру, выпустила два альбома и более 20 синглов. Артистка погрузилась в индуизм и вегетарианство, стала практиковать и преподавать йогу.

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