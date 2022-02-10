Надежда Михалкова: «Если тебе что-то не нравится, сделай лучше»

Актриса поделилась мнением, как нужно относиться к тому, что где-то «трава зеленее».

35-летняя Надежда Михалкова сняла и снялась в мини-сериале «Номинация», в котором она сыграла актрису, жестко высказывающуюся в адрес отечественного кино.

В новом интервью младшую дочь Никиты Михалкова спросили, какой реальный опыт ей принес кинематограф, ведь она в нем существует, считай, всю свою жизнь.

«Если тебе что-то не нравится, сделай лучше, — поделилась Надежда своими выводами с журналом Vogue. — Можно бесконечно жаловаться, что все не так. Плохая роль, потому что плохой сценарий, плохо сыграла, потому что плохой режиссер, плохо выглядишь, потому что плохо сняли. Можно бесконечно перекидывать на всех вину. И все время жить в ощущении того, что где-то трава зеленее, но тебя туда не позвали. Но все эти мысли выматывают тебя, не дают ни полета, ни свободы, ни даже возможности ошибиться. Поэтому всегда лучше попробовать самому, даже если в результате ты поймешь, что сделал все неправильно».

Актриса добавила, что собственные ошибки могут вывести человека на новую дорогу в жизни. Михалкова назвала попытки сделать все самой своей главной мотивацией.

В свои годы Надежда уже не собирается хвататься за любые роли, только чтобы остаться при деле и заработать денег. Она нацелена на стоящие роли и работу с качественным материалом. Хотя признается, что в ее карьере был период, когда приходилось соглашаться на все подряд.

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