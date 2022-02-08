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Васильев заранее присмотрел себе место на Троекуровском кладбище

Но при этом поделился советами, как пожить подольше.

Васильев заранее присмотрел себе место на Троекуровском кладбище
Александр Васильев. Фото: Global Look Press

В одном из интервью историк моды и ведущий «Модного приговора» Александр Васильев порассуждал о смерти.

63-летний искусствовед отметил, что у современных людей размытое представление о смерти, спровоцированное голливудскими фильмами и компьютерными играми. И те, и другие якобы создают иллюзию, что гибель организма — это еще не конец.

«Смерть — это неизбежное окончание жизни, скажу больше, мы абсолютно все умрем. Скажу то, что будет неприятно нашим зрителям, умрут и ваши дети, и внуки, и правнуки. Мы все умрем, — высказался Васильев в YouTube-шоу «Эмпатия Манучи». — Чтобы пожить подольше, питайтесь исключительно натуральными продуктами, не покупайте консервы, не ешьте сложносочиненных блюд, не заказывайте еду, которая приготовлена не вами — вы не знаете, что туда положили. Старайтесь избегать всех газированных напитков, потому что они в пластике».

Сам Александр Александрович заявил, что не боится смерти и уже подготовился к ней.

«Да я уже столько сделал — хватит на десять жизней! Завещание оформлено. Но не только это. Я прекрасно знаю, что мои родители на Троекуровском кладбище, это одно из почетных кладбищ. Там есть место для меня», — признался историк моды.

Но, несмотря на все эти печальные разговоры, он заявил, что хочет прожить до ста лет, а далее — как позволит здоровье. Эксперт в области стиля посоветовал зрителям подумать, ради чего они живут сейчас, и далее жить более разумно.

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Александр ВасильевАлександр Васильев историк модыотношение к смертиправильное питаниесмертьТроекуровское кладбище