Пэрис Хилтон использовала своего «двойника», чтобы провести папарацци

Знаменитая блондинка переодевала подругу собой, а сама надевала парик.

Светская львица Пэрис Хилтон стала новой гостьей шоу «Шоу Эллен Дедженерес», где рассказала о своей недавней свадьбе, лучших вечеринках Голливуда и своем отношении к папарацци.

Был период, когда медийная личность старательно избегала назойливых фотографов и придумывала целые схемы, чтобы оторваться от них. Что только звезда не делала: переодевалась и использовала парики.

«Иногда я отправляла свою подругу в светлом парике, больших солнцезащитных очках и спортивном костюме, а сама выходила через черный ход в коричневом парике», — поделилась Пэрис.

Кстати, Хилтон отметила, что самой улетной вечеринкой из тысяч, на которых она тусовалась, было празднование 50-летия рэпера Puffy. Это событие посетили Бейонсе, Канье Уэст, Ким Кардашьян, Леонардо Ди Каприо, Карди Би, Фаррелл Уильямс и другие звезды.

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