«Мучаетесь каждое утро?» Екатерина Волкова дала совет тем, кому нечего надеть

Хотя вряд ли ему кто-то последует в холодной Москве.

26 января звезда «Ворониных», актриса Екатерина Волкова опубликовала в социальной сети пляжные фотографии в зеленом купальнике.

Артистка, которой недавно исполнилось 40 лет, продемонстрировала фигуру и дала ироничный совет своим подписчицам.

«Мучаетесь каждое утро? Не знаете, что надеть? Купальник! Не ошибетесь!» — написала Волкова в Instagram.

И хотя купальник утром в зимний будний день, когда собираешься идти на работу, — не самая лучшая идея, но поклонники звезды поняли скрытый смысл этого лайфхака.

«Спасибо! Я обязательно воспользуюсь вашим советом», «Сегодня всего -13, пожалуй, воспользуюсь», «А у кого нет такой изящной фигуры?», «Красивый цвет купальника, красивый фон, красивая Катя!» — такие комментарии оставили подписчики.

Кстати, на днях певица Юлия Ковальчук отметила на своей страничке, что она зимует в заснеженной Москве, а не на тропических островах, как многие ее друзья. Артистка придумала свой лайфхак, как почувствовать себя на море.

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