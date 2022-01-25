«Гарри Поттер» выручил юного Данилу Козловского, когда ему запрещали спать

В новом интервью известный актер и режиссер Данила Козловский покаялся, что, к его сожалению, он очень мало читает в своей нынешней жизни.
36-летний артист посетовал на отсутствие времени, хотя добавил, что если убрать из повседневного графика листание соцсетей, то можно выкроить час на чтение.
Литературный обозреватель Галина Юзефович обратила внимание, что в списке важных книг, который ранее представил Козловский, фигурирует «Гарри Поттер». Интервьюер спросила звезду, почему серия романов о волшебниках стала значимой в жизни Данилы.
«Гарри Поттер» была одной из книг, которые я взахлеб прочитал, когда у меня были ночные дежурства в Крондштатском морском кадетском корпусе, — объяснил Козловский. — Эти ночные дежурства были введены, видимо, с какой-то воспитательной целью. И я просто стоял, надо было что-то делать, чтобы не спать и чтобы как-то себя мотивировать, что ты не зря здесь стоишь. Я читал «Гарри Поттера», и для меня это было невероятно увлекательное чтение, не более».
Режиссер отметил, что для него книги Джоан Роулинг были «совершенно прекрасным, легким чтивом» с хорошо прописанным миром. Однако в свой список важной литературы он их все-таки включил.
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