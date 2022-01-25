«Гарри Поттер» выручил юного Данилу Козловского, когда ему запрещали спать

Популярный актер рекомендует эту книгу, хотя не нашел в ней глубокого смысла.

В новом интервью известный актер и режиссер Данила Козловский покаялся, что, к его сожалению, он очень мало читает в своей нынешней жизни.

36-летний артист посетовал на отсутствие времени, хотя добавил, что если убрать из повседневного графика листание соцсетей, то можно выкроить час на чтение.

больше по теме Джиган признался, что не читает книг Любовь к чтению популярный рэпер оставил в детстве.

Литературный обозреватель Галина Юзефович обратила внимание, что в списке важных книг, который ранее представил Козловский, фигурирует «Гарри Поттер». Интервьюер спросила звезду, почему серия романов о волшебниках стала значимой в жизни Данилы.

«Гарри Поттер» была одной из книг, которые я взахлеб прочитал, когда у меня были ночные дежурства в Крондштатском морском кадетском корпусе, — объяснил Козловский. — Эти ночные дежурства были введены, видимо, с какой-то воспитательной целью. И я просто стоял, надо было что-то делать, чтобы не спать и чтобы как-то себя мотивировать, что ты не зря здесь стоишь. Я читал «Гарри Поттера», и для меня это было невероятно увлекательное чтение, не более».

Режиссер отметил, что для него книги Джоан Роулинг были «совершенно прекрасным, легким чтивом» с хорошо прописанным миром. Однако в свой список важной литературы он их все-таки включил.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.