«Такая жизнь становится загадкой»: Алика Смехова подсказала способ, как избежать стресса

Актриса предложила относиться к происходящему вокруг как к сериалу.

Актриса и певица Алика Смехова поделилась со своими поклонниками жизненной мудростью, как получать меньше стресса.

«Когда мы смотрим на жизнь как на игру, то получаем массу положительных эмоций. В противном случае — это стресс, беспокойство, апатия и депрессия, — написала 53-летняя артистка в Instagram. — Согласитесь, человек, который во всем видит игру, способен справиться с любыми трудностями. Ему просто интересно, почему он ошибся или потерпел поражение. Это научный, изобретательский интерес. Такая жизнь становится приключением, загадкой и тайной. Это как просмотр любимого сериала и ожидание новой серии».

Звезда намекнула, что в своей жизни она как раз остановилась «на самом интересном месте» и ждет интригующего продолжения.

Напомним, Смехова сыграла более полусотни ролей в кино и сериалах, выпустила четыре музыкальных альбома и книгу. Участвовала в телешоу «Танцы со звездами», «Две звезды», «Раньше всех» и «Битва экстрасенсов». Актриса была замужем трижды и на сегодняшний день свободна, у нее двое сыновей.

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