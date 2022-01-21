Анна Банщикова пояснила, почему «потолстела» в «Ищейке» на пять килограммов

Актриса рассказала о лайфхаке, который необходим на съемках, но все равно не помогает.

В новом интервью актриса Анна Банщикова рассказала, что ей приходится выполнять довольно много трюков в детективном сериале «Ищейка».

46-летняя звезда не желает тормозить процесс создания картины, поэтому старается работать без дублера, чтобы сократить время дополнительных съемок и монтажа. Артистка рассказала, что летала на вертолете, плавала в ледяной воде и даже выбегала из горящего дома. Журналисты спросили ее, какое испытание было самым сложным.

«Самое трудное — это сниматься не в сезон, когда на улице ледяной пронизывающий ветер норд-ост и невозможно произносить текст, потому что у тебя замерзает лицо. Меня один раз в такую погоду чуть не унесло на зонтике, как Мэри Поппинс», — поделилась Банщикова с издание Wday. «В Геленджике бывают жуткие ветра, нам приходится надевать огромное количество одежды под костюмы, поэтому если видите, что я в кадре становлюсь толще на пять килограммов, виноваты двадцать восемь утеплений, которые все равно не греют и не помогают, но без них работать невозможно».

Напомним, 10 января на Первом канале стартовал показ уже шестого сезона «Ищейки» с Банщиковой в главной роли.

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