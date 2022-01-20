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Звездный хирург Тимур Хайдаров поделился своей «таблеткой успеха»

Скромный специалист из Узбекистана сумел покорить Москву и завел клиентов среди звезд шоу-бизнеса.

Звездный хирург Тимур Хайдаров поделился своей «таблеткой успеха»
Тимур Хайдаров. Фото: Global Look Press

Тимура Хайдарова называют главным звездным хирургом страны, на пластические операции к которому ложатся самые популярные люди российского шоу-бизнеса.

В новом интервью его спросили, как простому парню из Узбекистана удалось покорить Москву и стать «номером один» в своей профессии.

«Мне часто задают этот вопрос: «Ну как? Поделись таблеткой успеха». Я сам ее на самом деле очень долго искал, — рассказал Хайдаров в YouTube-шоу «Алена, блин!» — Когда приехал в Москву, я думал, вот сейчас найду человека, который мне все это сделает. В процессе того, как я это все искал, понял, что этой таблетки не существует — нужно просто работать, работать и еще раз работать. И само собой все, в принципе, получается».

«Но грамотно и с душой относиться к своей работе. Я безумно люблю хирургию, люблю дело, которым занимаюсь. И, наверно, в наше сложное время это стало неким феноменом, когда человек любит свою работу и живет ею».

Врач добавил, что пластическая хирургия стала очень популярной, потому что люди всегда хотели выглядеть успешными и красивыми, но сейчас общественные взгляды повернулись в сторону тренда любви к себе. Делать что-то для себя перестало быть неприемлемым и предосудительным.

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