Юлия Ковальчук в нижнем белье представила себя на море

Певице надоело просто наблюдать за отдыхом друзей в жарких странах через соцсети.

А вы посреди тоже разражаетесь, когда посреди зимы звезды или ваши знакомые хвастаются морскими фотографиями?

Певица Юлия Ковальчук оказалась в полку тех, кто не поехал в жаркие страны после Нового года. И она, конечно, тоже видит в социальных сетях снимки коллег с райских островов. Пока другие артистки щеголяют по пляжам в купальниках, 39-летняя экс-солистка «Блестящих» придумала, как не завидовать отпускникам.

«Чтобы слиться со всеми в купальном экстазе, надела белье и включила посильнее батарею, — написала Юлия в Instagram, выложив селфи из ванной в одном лифчике. — А вы как справляетесь с этими «неприятными» постами с морей?»

«Рады, но не от всей души», «Я не жажду на море», «Хожу в театр», «Печалюсь и жду конца пандемии», «Я рада за всех, греющих булочки у океана», «А вам-то что завидовать? Ежегодно на море ни по разу…» — такие комментарии оставили подписчики Ковальчук под ее новым постом.

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