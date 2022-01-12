Звезда «Битвы экстрасенсов» рассказала, как правильно загадывать желания на Новый год

Звезда шоу «Битва экстрасенсов» Елена Голунова поделилась в своем блоге, что подписчики неоднократно спрашивали ее, не поздно ли воспользоваться энергетикой наступившего 2022 года, чтобы загадать свои желания.

Дело в том, что многие из интересующихся забыли или не успели сделать это в новогоднюю ночь. Ясновидящая отметила, что еще не поздно отправить запрос во Вселенную — для этого у россиян есть старый Новый год. В этот день работают все те же ритуалы, что и 31 декабря.

«Нужно про себя загадать заранее сформированное желание с первого удара (курантов. — Прим. авт.) по последний. Главное, не заходить за последний удар. Я не знаю, будут ли с 13-го на 14-е показывать куранты или нет. Но вы для себя свои куранты установите», — рассказала Голунова в Instagram.

Она также напомнила подписчикам новогодний обряд на привлечение денег. В праздничную ночь, за 15 минут до полуночи, нужно взять крупную купюру, положить ее в конверт и оставить на новогоднем столе до конца боя курантов. Затем заряженную денежку нужно положить в кошелек или туда, где вы копите деньги, чтобы она «притягивала» другие финансы. Только нужно не забыть пометить купюру галочкой или как-нибудь еще, чтобы случайно ее не потратить.

«Очень многие люди писали, что у них «хорошо пошло», то есть деньги с неба не сыпались, но был достаточно приятный доход. Очень многие были довольны заделом этих купюр и задавали вопросы, что делать со старой купюрой. Вот если вы не очень довольны количеством денег, которые к ней прилипали, то, соответственно, можете заделать новую, но можно и к старой купюре заделать еще одну, тогда у вас будут две помеченные купюры лежать в кошелечке. Ну а если вас предыдущая купюра не очень устроила, вы можете просто ее потратить», — добавила Голунова.

Экстрасенс пожелала своим подписчикам, чтобы наступивший год был плодотворным и удачным во всех сферах. Особенно Елена остановилась на здоровье детей, так как сама стала мамой уже в пятый раз в 2021 году.

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