«Никогда не смотрю на часы»: юбиляр Андрей Малахов поделился секретом успеха

11 января телеведущий Андрей Малахов отметил большой юбилей — 50 лет. 20 из них шоумен не сходит с экранов телевизоров, начиная от «Большой стирки» и заканчивая «Прямым эфиром». Он живет в бешеном ритме и постоянно находится на острие скандалов и актуальных тем.

больше по теме Как Андрей Малахов сделал карьеру на скандалах, почему ушел с Первого канала и за что его невзлюбил Максим Галкин Карьера телеведущего длится уже почти три десятилетия.

В праздничном интервью у ведущего спросили, пытался ли он когда-нибудь бороться со своим трудоголизмом и как-то менять личное отношение к работе.

«Мне бесконечно нравится процесс, я никогда не смотрю на часы, потому что получаю удовольствие от эфиров, от создания программы, от формата. Боролся ли я с этим? Нет, не боролся, мне кажется, что залог успеха — делать свою работу с любовью!» — ответил Малахов MK.ru.

Андрей отметил, что по лицам некоторых своих коллег и знакомых, которые занимаются нелюбимым делом и ведут праздный образ жизни, он замечает, как быстро они стареют и устают от всего. Сам же Малахов давно нашел любимое дело, поэтому не устает. Понимание того, какая работа тебе по душе, телеведущий сравнил со счастливым лотерейным билетом.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.