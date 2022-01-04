«Дети были в шоке»: Санта Клаус пришел домой к Наталье Подольской с помощью фоторедактора

Певица Наталья Подольская заверила детей, что Дед Мороз приходил к ним домой в новогоднюю ночь. Для этого артистка воспользовалась услугами одной своей подруги, которая с помощью фоторедактора смогла пририсовать зимнего волшебника на фотографиях интерьера дома звезды.

«Дети были в шоке, что он действительно приходил. Доказательства неопровержимые, — поделилась Подольская, выставив обработанные снимки в Instagram. — Правда, нюанс: подруга живет в Америке, поэтому дед – Санта».

Певица спросила у своих подписчиков, нравится ли им такая идея, и получила много одобрительных комментариев.

Напомним, звезда замужем за Владимиром Пресняковым-младшим. У пары двое сыновей: 6-летний Артемий и годовалый Иван.

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