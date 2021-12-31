Убили и три дня катали по городу: Мусагалиев рассказал об особенностях своих земляков

Известный телеведущий и кавээнщик Азамат Мусагалиев стал гостем новогоднего выпуска YouTube-шоу «Что было дальше?», в котором неожиданно решил серьезно рассказать про свой родной город Камызяк.

«Я просто что подумал, я вот сколько времени рассказываю про Камызяк, говорю-говорю, но у меня полное ощущение, что вы вообще не понимаете, про что я говорю, — начал юморист. — Градообразующим предприятием города Камызяк является тюрьма. В центре города стоит тюрьма для туберкулезно больных заключенных».

«То есть у тебя как у молодого человека, который растет в этом городе, есть только два пути: либо охранять это предприятие, либо непосредственно участвовать внутри».

«У нас был случай, когда три мужика выпивали, и в процессе пьянки одного убили. В пьяной беседе убили одного из них, случайно. И чтобы снять с себя подозрения, они взяли, посадили его в люльку, надели ему шлем и три дня по селу ездили — типа алиби, мол, он с нами был все время. Потом они просто психологически чокнулись и решили сдаться. Вот такие люди там живут, я имею в виду».