Шура рассказал, как умудрился дать 12 концертов в новогоднюю ночь

Певец Шура считает новогоднюю ночь очень важной для работы артиста. Ради корпоративов с поднятым ценником он готов дать несколько концертов в сутки, вместо того, чтобы провести праздник с мамой, например, с которой недавно помирился.

«Наверное, встреча с мамой стоит дороже, чем пять концертов за ночь, но нет. Ха-ха. Лучше я за пять концертов заработаю маме деньги и потом буду видеться с ней целый год каждый день на эти деньги, — заявил 46-летний артист в YouTube-шоу «Алена, блин!» — Это самая хлебная ночь, понимаешь? Это как у цветочников 8 Марта и 1 Сентября».

Шура добавил, что считает абсолютно нормальным – петь перед кушающими людьми. Задача артиста, по его словам, сделать так, чтобы зрители потом встали и в танце растрясли съеденное.

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В Новый год 2021-го певец отработал четыре концерта за ночь, а в 1996-м – вообще двенадцать! То есть, по две песни, и звезда едет на новую точку. Тогда ему удалось заработать 380 тысяч долларов.

Артиста спросили: а как можно перемещаться по столице с такой скоростью?

«Есть полиция — когда «мигалки» у тебя, когда тебя везут: впереди «бобик» и сзади «бобик». Это стоило сто долларов всего», — поделился опытом Шура.

Он также подтвердил, что можно и на скорой помощи с «мигалками» оперативно доехать – тоже сто долларов стоила «услуга». И такой опыт у певца так же имеется. Артист отметил, что так использовать медиков «негуманно и ненормально», но если машина свободна, то почему бы нет. Но в год пандемии, конечно же, свободных машин скорых точно не будет.

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