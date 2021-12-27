«Элементы садомазо ментального»: Билан признался, что «пьяные сториз» были для него полезны

Незадолго до своего 40-летнего юбилея певец Дима Билан выложил в Instagram несколько «пьяных сториз», в которых откровенно рассказал о своей усталости.

В новом интервью Ксении Собчак артист подтвердил, что у него есть проблемы с алкоголем, но в то же время он рассказал, что когда помощница пыталась удалить те самые скандальные сториз, он звонил ей и требовал оставить все на месте.

«Мне нужно перейти этот рубеж обязательно. Я, за эту черту переходя, обязательно открою для себя новое, что-то серьезное, обязательно себя выстрою. Ну, это как бы элементы садомазо, наверное, такого, знаешь, ментального», — так Билан объяснил, зачем он требовал не удалять свои провокационные видео.

Собчак попросила певца уточнить, что же он открыл для себя в результате произошедшего.

«Ну, во-первых, я стал более уверенным в себе даже. Вот знаешь, бывает, когда ты какой-то ящик Пандоры открываешь, в чем-то признаешься, тебя настолько отпускает морально, и ты уже легко дышишь. Как будто исповедовался, но не до конца. Вот, и это придает тебе сил. Это так, у меня так устроено», — признался Билан.

Артист отметил, что после этой выходки дальше сможет позволять себе больше, станет более свободным.

«В какое-то время из меня сделали абсолютного ангела. А я ничего такого не делал, я просто жил. Дошло до того, что после детского «Голоса» начали ко мне подходить люди в аэропортах с детьми и говорили: «Давайте мы до тебя коснемся, и у нас счастье будет». Они были уверены в этом, а я уже начинал сходить с ума и думать: «Ребят, ну вы что?! Я просто человек, в конце концов!» «И мне так захотелось показать себя с ужасной стороны! Так вывернуть ситуацию, что я не пай-мальчик. Налысо побрился, пошел вопреки, подсознательно устроил какой-то раскардаш в Самаре… Мне просто захотелось показать, что у меня в характере много элементов — не только прыгающий, веселый пацанчик. Мне захотелось все это сломать».

Билан отметил, что история с «пьяными сториз» сделала его сильнее. Ему интересно таким образом открывать в себе новые грани и исследовать собственную личность.

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