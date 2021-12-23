«Научилась получать удовольствие от сплетен про себя»: Семенович поделилась рецептом счастья

Певица отметила, что общество часто ее не понимает.

23 декабря певица Анна Семенович поделилась с поклонниками новой порцией жизненной мудрости.

41-летняя артистка отметила, что большинство людей боится жить так, как они хотят. Из-за страха быть осужденным обществом люди теряют свои желания и свою индивидуальность, становятся рабами стереотипов. А чтобы быть счастливым и истинно прожить свою жизнь, нужно быть смелым, считает певица.

«Я часто сталкиваюсь с недопониманием общества, но зато я четко знаю, чего я хочу! — пишет Семенович в Instagram. — Может, я недопонята, но зато я живу в кайф. Сначала мне было сложно, а сейчас я научилась получать удовольствие даже от сплетен про себя! Теперь они меня веселят. Я поняла, если ко всему относиться с юмором, то жизнь становится удивительно приятной и веселой».

Напомним, что в 2021 году певица активно задалась целью найти себе мужа и родить ребенка. Анна даже пошла на передачу «Давай поженимся!», чтобы ускорить поиски суженного.

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