«Бросала кусочки пиццы в воздух»: Яковлева поделилась, как сумела отдохнуть на море в одиночестве

За все лето у актрисы было всего два выходных дня.

Лето 2021 года выдалось у актрисы Елены Яковлевой курортным, она постоянно снималась недалеко от моря — в Сочи, Кисловодске, Новороссийске.

Почти каждый день 60-летняя артистка ехала на съемки вдоль побережья и мечтала выйти к морю. Однако пляжи были забиты людьми, а звезда театра и кино хотела именно одинокого отдыха.

В новом интервью Елена Алексеевна рассказала, что у нее за четыре теплых месяца было только два выходных дня и она упросила местных сотрудников съемочной группы подсказать ей способ насладиться морем в одиночестве. И тогда ее направили в «Дикое место» между Новороссийском и Кабардинкой.

Там оказалось похожее на избушку кафе на сваях, и тоже было много людей. И чтобы получить свой кусочек рая, актрисе пришлось выполнить целый квест.

«Нужно раздеться, поднять высоко над головой одежду и обувь и босиком, а лучше в резиновых тапочках (потому что там очень каменистое дно), по воде обойти выступ, и вот за ним — крошечный пляжик, где никого нет, — рассказала Яковлева изданию 7days. — Я оба выходных дня туда ходила. В том странном кафе делают замечательную пиццу. Я брала коробку и шла по морю в уединение. Оказывается, чайки очень любят пиццу, и я бросала им кусочки в воздух, и чайки за них дрались. Я прекрасно время проводила».

Актриса поведала, что добиралась до своего укромного местечка к полудню и на самом солнцепеке наслаждалась морем до пяти часов вечера. Когда ей становилось жарко, она ложилась в волны и продолжала наслаждаться одиночеством.

Лишь один раз ее потревожила пара других отдыхающих, зашедшая в это же место. Звезда испугалась, что ее узнали и сейчас будут просить селфи, но женщина лишь спросила у артистки, какой фирмы у нее купальник.

В конце интервью Яковлева добавила, что не рискнула полететь на Мальдивы или другие экзотические острова из-за пандемии, хотя многие ее подруги похвасталась пляжными фото с лазурного побережья.

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