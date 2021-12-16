Сергей Жуков готов отказаться от песни «Студент» за 20 миллионов рублей

Запрет самому себе на исполнение этой песни он продает в Интернете.

Солист «Руки Вверх!» Сергей Жуков, кроме музыкальной карьеры, имеет еще ряд предпринимательских проектов. А в последние месяцы он увлекся еще и популярной на западе продажей NFT (невзаимозаменяемых токенов).

В интервью в YouTube-шоу «Алена, блин!» 45-летнего певца попросили рассказать об этом заработке и вообще пояснить, что такое эти токены.

Сергей согласился с тем, что криптовалюта и цифровые артефакты непонятны большинству населения России. Но на Западе для музыканта это возможность за несколько часов заработать пару миллионов долларов.

Жуков пояснил, что это те же произведения искусства, как, например, картины Ван Гога, только в цифровом формате. Это файлы (музыка, картинки, гифки) или даже обещания, которые эксклюзивно достанутся некому человеку как подлинники, и больше никто не сможет ими владеть. А если кто-то и скопирует их себе, то это, как и с картинами, будет дешевая копия, а не дорогой оригинал.

«Руки Вверх!», к примеру, выпустили на продажу анимированную картинку в виде подвески, украшенной драгоценными камнями, выполненной в форме чертика с логотипа группы. Она просто крутится на экране у покупателя, но такой больше ни у кого нет. Далее ее можно перепродать на аукционе, как ценный антиквариат или автограф звезды.

Еще один цифровой товар от Сергея Жукова — это уникальная песня, которую артист напишет только для покупателя. Продав ее, певец не сможет нигде исполнять или издавать этот трек, он останется только у клиента, который сам решит, что с ним делать. За данный лот звезда требует 10 миллионов рублей, и, по его словам, люди уже интересуются таким товаром.

«А самое интересное: у нас есть лот, который стоит 20 миллионов. Человек, который выкупит этот лот, запрещает Сереже Жукову и группе «Руки Вверх!» петь песню «Студент» пожизненно. Все, больше я ее не буду петь, — рассказал артист. — Уже поговаривают, что собирается компания людей вскладчину взять и сделать это. В этой дурке что-то есть».

Жуков предположил, что за таким цифровым искусством будущее, но посетовал, что скоро каждый российский артист бросится создавать подобные артефакты и выбрасывать их на рынок. К радости Сергея, он оказался одним из первых отечественных «производителей».

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