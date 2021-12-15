«Даришь уверенность в завтрашнем дне»: Ида Галич поделилась, почему важно баловать себя

Звезду Интернета и ТВ Иду Галич попросили назвать три самых важных решения, которые она приняла в 2021 году. Популярный блогер охотно поделилась тем, как она изменила свою жизнь.

Первым пунктом она назвала судьбоносное решение стать телеведущей проекта «Русский ниндзя» на канале СТС. Ида призналась, что новая работа была для нее очень волнительной.

Второе – Галич наконец научилась принимать осознанные решения насчет всего, что касается отдыха, питания и саморазвития. В 2021 году она стала вкладываться в свои тело, мозг и душу «размеренно и часто».

Ну а третий пункт – женщина к 31 году наконец научилась себя баловать.

«Я отношусь к типу людей, которые крайне редко находят время, силы, и деньги на себя. Но в этом году я наконец решила, что так дальше не может продолжаться, и впервые в жизни сама себе подарила машину, о которой мечтала с юношеского возраста, — тот самый Rolls-Royce, о котором писали СМИ, — поделилась Галич с издание Wday. — Понимаю, что этот подарок мне нужен не столько для статуса и комфорта, хотя и это тоже, а просто ради поддержания собственных сил, мотивации на новые свершения. Когда ты сам себя балуешь, ты даешь себе возможность дальше творить, побеждать, даришь уверенность в завтрашнем дне. И я очень рада, что совершила этот рывок».

Напомним, в конце 2020 года Ида рассталась со своим мужем Аланом Басиевым, и в 2021-м получила официальный развод. В том же интервью она призналась, что этот разрыв не прошел для ее психики бесследно.

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