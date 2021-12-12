Восходящая звезда Оливия Родриго объяснила, зачем выбрала для тура маленькие залы

При взрывной популярности певицы она могла бы собрать и стадион.

18-летнюю американскую актрису и певицу Оливию Родриго можно смело называть второй Билли Айлиш или Селеной Гомес. Она стала выпускать песни только в 2021 году и сразу же попала в топы аудиосервиса Spotify.

21 мая восходящая звезда выпустила свой первый альбом Sour и сейчас собирается поехать в тур в его поддержку. Билеты на концерты певицы поступили в продажу 10 декабря и были оперативно раскуплены фанатами. Ажиотаж показал, что Родриго уже вполне может собирать большие площадки и даже стадионы. Однако она, почему-то, выбрала для своих гастролей маленькие залы.

В интервью журналистам певица объяснила, что, не смотря на популярность, она не хочет слишком стремительно развивать свою музыкальную карьеру. Сначала маленькие площадки, а затем уже огромные арены.

«Я не думаю, что мне следует пропускать какие-либо шаги», — цитирует Оливию Los Angeles Times.

Она также рассказала, что во время тура будет выступать с музыкальной группой, состоящей только из девушек.

«Шесть девушек на электрогитарах и других инструментах, зажигающие с супер-трескучей гранжевой песней. Мне кажется, я видела недостаточно такого, когда была ребенком», — отмечает Родриго.

Напомним, популярность девушке принес сериал Disney «Пэйдж и Фрэнки» (2016-2019). Затем она снялась в главной роли в сериале High School Musical, который выходит и по сей день.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.