Соседов о своей скандальной известности: «Зачем я буду себя утруждать какими-то волнениями?»

Музыкальный критик Сергей Соседов из-за своих едких комментариев стал частным участником звездных скандалов и различных телешоу. 53-летнего журналиста даже сделали популярным персонажем в TikTok без его ведома.

В новом интервью у медийной личности спросили, как он относится к своей популярности.

«Вы знаете, меня как-то это не особенно заботит, — манерно ответил Соседов ведущей YouTube-шоу «Алена, блин!». — Это существует параллельно со мной. Главное для меня (так мы воспитаны были в советское время, да и вообще) — это работа, то, чем ты занимаешься в жизни. А все остальное — это шлейф: разговоры, отклики, мнения. Шлейф не может идти впереди человека, он идет позади него». «И я же не могу влиять на эти оценки, мнения каких-то людей, — добавил Сергей. — А то, на что я не могу влиять, я никогда не заморачиваюсь, — это от меня не зависит. Я сориентирован и сакцентирован всегда на том, что я должен делать в данный момент, какую работу (съемка, комментарий, интервью — неважно), что я должен делать здесь и сейчас. И я не думаю о том, что там кто-то подумает, что кто напишет. Оно идет параллельно. Зачем я буду себя утруждать какими-то волнениями по поводу чьих-то мнений? Они все будут разными. Как бы я себя ни вел, что бы ни говорил, эти мнения будут всегда разными, и это нормально. И всем угодить невозможно. И это не нужно. Поэтому меня это не заботит. Этот успех (если это успех), известность, популярность — она пришла, может, даже помимо моего желания. Не это было целью моей деятельности».

Соседов поделился, что он просто хотел здорово делать свою работу, но сам не стремился быть обсуждаемым. А то, что он стал известен именно как музыкальный критик, диспутирующий со звездами, — такой был запрос общества. Сам Сергей готов был писать про многие сферы и поддерживать высокий уровень журналистики.

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