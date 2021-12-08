«Потребность в переменах»: принц Гарри одобрил увольнение с нелюбимой работы

После своей юридической эмансипации от британской королевской семьи принц Гарри устроился работать в компанию из Сан-Франциско BetterUp , которая предоставляет услуги коучинга и психиатрических услуг для предприятий и частных лиц.

37-летний герцог Сассекский занимается продуктовой стратегией компании, связями с общественностью, благотворительностью и публичной пропагандой психического здоровья.

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В новом интервью принц отметил, что пандемия выдвинула вопросы психического здоровья работников на первый план, но они назревали уже долгое время. Гарри попросили прокомментировать рост профессионального выгорания и увольнений с работы на фоне коронавируса.

«Недавно я обнаружил, что многие увольнения, о которых вы говорите, не так уж и плохи. Фактически, это знак того, что с самосознанием приходит потребность в переменах. Многие люди во всем мире застряли на работе, которая не приносила им радости, и теперь они ставят на первое место свое психическое здоровье и счастье. Это то, что нужно отпраздновать», — сказал принц в интервью порталу Fast Company.

В Сети, правда, слова Гарри восприняли без особого восторга. Многие пользователи отмечают, что даже с нелюбимой работы боятся уходить, потому что это приведет к потере заработка. Принцу, конечно, хорошо рассуждать — с его известностью члена королевской семьи примут на работу где угодно.

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