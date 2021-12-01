«Больше не будешь сливать деньги в никуда»: Седокова рассказала, как стала финансово грамотной

2021 год пошел певице Анне Седоковой на пользу. Кроме счастья в личной жизни, о котором 38-летняя звезда не устает говорить, ее финансовые дела тоже заметно улучшились.

Артистка рассказывает, что собирается открыть большой магазин собственного бренда одежды и купила две квартиры в Москве в ипотеку. Конечно, новые альбомы тоже выходили, но Анна отмечает, что никогда не хотела заниматься только музыкой — у нее много коммерческих идей.

«Я очень горжусь своей командой. В пандемию мы все сплотились. Был момент, когда мы создали удаленный цикл производства, пришлось временно немного уменьшить заработную плату. Кто-то забрал себе домой склад, кто-то швейную машинку, кто-то ткани. Мы продолжили работать удаленно, и этот месяц, на удивление, стал одним из самых прибыльных в нашей компании», — поделилась Седокова в интервью Teleprogramma.pro.

Певица призналась, что обожает зарабатывать деньги и вкладывать их. Период, когда она бездумно тратила все, что получала от своих концертов и альбомов, давно прошел.

«Лет пять назад я сказала себе: стоп, ты больше не будешь сливать деньги в никуда. Я много зарабатывала, но ничего не знала о финансовой грамотности. Начала изучать этот вопрос. Сейчас учусь в Высшей школе экономики, планирую получать образование в Америке, занимаюсь инвестициями. Я горжусь собой. Из девчонки, которая тратила все заработанные деньги, у которой не было за спиной ни гроша, я превратилась в инвестора и хозяина недвижимости в Москве», — рассказала Анна.

Звезда подчеркнула, что финансовая уверенность делает женщин независимыми, и они перестают терпеть плохое обращение с собой. Певица очень хочет поделиться своими навыками по управлению деньгами с другими дамами. Сейчас она пытается оформить это желание в социальный проект.

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