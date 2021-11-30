«Мешает и мне, и прихожанам»: Киркоров объяснил, зачем ему собственная часовня

Дом Филиппа Киркорова наполнен чудесами. Во дворе у него стоит живая елка, которая наряжена по-новогоднему круглый год. А еще знаменитый певец заканчивает реставрацию часовни, которая находится на его личной территории.

В новом интервью журналисты спросили у 54-летнего артиста, зачем ему дома такой религиозный объект, и этично ли иметь его на частной территории. Филипп не увидел в этом никакой проблемы. Он рассказал, что у него верующая семья, дети крещеные и с детства ходят в церковь, знают молитвы, бывают на службах.

Но вот если «король эстрады» со своими наследниками приедет в храм, то никакого таинства не получится. А певец не желает смешивать глубоко личные вопросы веры со своей звездностью.

«Любое мое появление в церкви — это журналисты у входа и ненужное внимание там, где оно мешает и мне, и прихожанам. К сожалению, бывают в церкви и такие люди, которые прямо во время службы могут подойти с вопросом: «Сфотографируемся?» А каждый раз объяснять, что сейчас неудобно, потому что служба идет, что это просто некрасиво… Вот тебе и ответ, зачем своя часовня. Теперь у нас будет личное пространство, где только моя семья и друзья», — рассказал Киркоров журналу OK Magazine.

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По словам певца, у его семьи есть знакомый священник, который иногда приходит в гости. Теперь вот будет специальное место, где можно ему исповедаться. Филипп добавил, что часовня будет называться Покрова Пресвятой Богородицы. На ее восстановление певца вдохновила подруга Оксана Марченко, когда подарила ему икону божией матери «Скоропослушница».

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