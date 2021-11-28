«Из русских туристов никто не узнал!»: Лазарев скрылся от поклонников, нарядившись «шейхом»

28 ноября певец Сергей Лазарев совершил туристический визит в знаменитую мечеть шейха Зайда в Абу-Даби, одну из самых больших в мире.

На улице стояла жара под 30 градусов, и 38-летний артист, естественно, был в футболке и в шортах. Однако в таком видео россиянина в храм не пустили – отправили в расположенный рядом магазин с традиционной мусульманской одеждой, где звезда нарядилась в белые одеяния.

Продавец, наряжавший Сергея с улыбкой отметил, что сегодня тот стал шейхом.

«Я всегда немножко шейх», — усмехнулся в ответ Лазарев.

Но своей белоснежной обновкой певец остался доволен, отметил, что ему очень идет.

«Хочу сказать, что в таком виде меня из русских туристов никто не узнал! Очень удобно», — написал Сергей в Instagram, выложив фото своего посещения святыни.

При этом стоит добавить, что, кроме традиционных одеяний, артиста от взглядов прохожих скрывали черные маска и очки.

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Напомним, Лазарев отдыхает в ОАЭ со своими детьми. Их он тоже взял на экскурсию в мечеть, но 7-летний Никита и 3-летняя Аня, скорее, изображали интерес и мечтали побыстрее вернуться к детским развлечениям.

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