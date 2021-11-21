Майк Тайсон занимался сексом перед поединками, чтобы не убивать своих противников

Доверенное лицо знаменитого боксера Майка Тайсона, его бывший телохранитель и шофер Руди Гонсалес рассказал некоторые секреты легендарного спортсмена, который в 20 лет стал чемпионом мира, чем вписал свое имя в историю.

Оказывается, что в Майке было столько энергии, что он всерьез боялся убить на ринге своего очередного противника. И, чтобы растратить часть силы, боксеру нужно заняться сексом за несколько минут до поединка.

«Один из величайших секретов Майка заключался в том, что ему нужно было заняться сексом в раздевалке перед боем, — цитирует Гонсалеса издание The Sun. — Мне нужно было найти поклонницу, неважно какую. Он говорил: «Если я не пересплю, я убью этого парня прямо сейчас». Майку приходилось заниматься сексом, чтобы высвободить часть своей силы. Поэтому я заставлял девочек прятаться в ванных комнатах и ​​раздевалках».

По словам телохранителя, после горячего совокупления Тайсон хрустел шеей и говорил: «Хорошо, этот парень будет жить сегодня вечером». И это не просто красивые слова. Гонсалес вспомнил, что много раз видел противников своего подопечного в слезах, крови и со сломанными костями. Он сравнил Майка с поездом, сбивающим людей.

Однако слезы так же были не чужды легендарному боксеру. Гонсалес вспомнил, что спортсмен очень тяжело переживал смерть своего тренера Каса Д’Амато и боялся плохого выступления на ринге с последующей перспективой вернуться в трущобы. Из-за этого перед боем у «Железного Майка» нередко можно было увидеть плачущим. Но эти же эмоции помогали боксеру побеждать.

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