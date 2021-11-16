Стас Костюшкин придумал универсальный ответ любому хейтеру

Правда, работать он будет только пока не кончилась пандемия.

Певец Стас Костюшкин не сторонится хейтеров, а, наоборот, черпает вдохновение и креатив в общении с ними.

На днях одна из подписчиц 50-летнего артиста раскритиковала его в социальной сети: женщине не понравились фигура и голос бывшего участника «Чай вдвоем», а ныне звезды телепередачи «Шоумаскгоон» на НТВ.

Стас ответил ей оригинально – что это просто «ковид» отбил у нее вкус.

«Дорогие подписчики, вот он ответ, который сегодня может решить любые недопонимании в Сети, — прокомментировал свою находку Костюшкин в Instagram. — Звезды, авторских на него у меня нет, дарю!»

Добавим, что свои способы борьбы с хейтерами в социальных сетях есть практически у каждой знаменитости. Недавно ими поделились Лиза Арзамасова, Марина Кравец и Адель Вейгель.

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