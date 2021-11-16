Юлия Пересильд вспомнила, как бабушка научила ее бороться с завистью

16 ноября первая космическая актриса Юлия Пересильд поделилась со своими поклонниками, что прочитала про себя в Интернете различные гадости и враки и была эмоционально задета ими.

37-летняя звезда посмеялась, поплакала и даже составила список, кому отомстить. Признается, что перечень имен получился длинный. Однако уже на следующий день звезда его со смехом порвала.

Юлия вспомнила свое детство, когда не хватало даже на еду, не говоря уже о красивой одежде. Как-то раз в 13 лет она пришла домой со школы и заплакала от того, что у всех одноклассниц есть лосины, а у нее нет. Тогда к девочке подошла бабушка — всегда жизнерадостная женщина, хоть и пережившая военное детство — и, выслушав проблему внучки, сказала, чтобы та порадовалась за своих подружек, у которых есть классные штаны, а потом и они за нее будут радоваться.

«Бабуль! Мне 37. Спасибо тебе, ты научила меня радоваться за других, «за штаны радоваться» и не только. Мир, конечно, не так идеален, как ты говорила, но все же, — пишет Пересильд в Instagram. — А вы, господа, пытающиеся облить меня грязью, помните — зависть и злость незаметно разрушат вас изнутри».

В комментариях артистку добрыми словами поддержали ее коллеги по цеху: Марина Александрова, Елизавета Боярская, Сергей Безруков, Павел Деревянко, а также сама Алла Пугачева.

«Бог им судья. Или, как говорила моя бабушка, отольются кошке мышкины слезы», — написала Примадонна.

Напомним, после своего полета в космос в рамках съемок фильма «Вызов» Пересильд столкнулась не только с народной любовью, но и с критикой.

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