Ванна на кухне: Сурганова рассказала о детстве в коммунальной квартире

Неудобства научили артистку и ее семью жить в согласии и договариваться с соседями.

14 ноября певица и музыкант Светлана Сурганова отметила 53-летие. В новом интервью она вспомнила свое детство в Ленинграде. В первые годы жизни будущая артистка жила в коммунальной квартире рядом с Таврическим садом.

«В течение 25 лет я познавала все тонкости, нюансы и недостатки коммунального проживания. Прелесть нашей коммуналки заключалась в том, что квартира была очень лаконичной — всего 72 квадратных метра, что немного для четырех семей с разнополыми детьми», — поделилась Сурганова.

Еще один неудобный момент заключался в том, что ванна в этой квартире находилась на кухне, и если какая-нибудь женщина хотела принять душ, то закрывались все двери, и на пару часов другие жильцы были лишены возможности разогреть еду или выпить чаю. Однако Светлана не вспоминает об этом, как о коммунальном кошмаре.

«Все это примиряло с действительностью и учило главному: терпимости и такту, жить в согласии и договариваться. И сейчас, с улучшением жилищных условий, все немного изменилось не в лучшую сторону, но ладно, не буду гундеть», — цитирует артистку журнал «Москвич».

Сурганова добавила, что ей очень повезло расти возле Таврического сада – она обожала там гулять, переносясь из большого города в чудесный парк с прудом и видом на дворец. Ту квартиру, кстати, певица сохранила за собой и своей мамой. Светлана подчеркнула, что она патриот Ленинграда и поддерживает «питерское братство».

Напомним, Светлана Сурганова была приемным ребенком. Своих биологических родителей она не знала, но, став взрослой, начала их искать.

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