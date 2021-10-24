«Все будет хорошо»: Валя Карнавал поделилась своим секретом успеха

Несмотря на доходы и популярность призраки прошлого все еще преследуют красавицу-блогера.

В ноябре популярный блогер Валя Карнавал отметит свое 20-летие. Но к своему второму большому юбилею она уже может похвастаться попаданием в список Forbes (среди самых дорогих тиктокеров), ролями в клипах Егора Крида и Басты, а также в сериале для ТНТ, работой телеведущей на СТС и рядом успешных музыкальных треков.

В новом интервью Валя рассказала, в чем секрет ее успеха.

«Я умею ставить перед собой одновременно несколько непростых целей и идти к ним», — вывела свою формулу блогер.

На вопрос, считает ли она себя талантливой, Карнавал ответила, что да — иначе бы у нее ничего не получилось.

«Я всегда поддерживала маленькую девочку с косичками внутри себя, шептала ей: «Все будет хорошо», — цитирует Валю журнал Hello! — Она мечтает, чтобы вчера наконец-то закончилось и сегодня длилось всегда. Чтобы прошлое отпустило ее окончательно. А так — у нее все супер. Намного лучше, чем раньше, она успокоилась».

Карнавал описала себя, как девочку, которая «добилась высот, но внутри осталась такой же, какой и была». А именно доброй, общительной и иногда наивной. Валя отметила, что у нее много знакомых, которые, начав хорошо зарабатывать, кардинально изменились. В себе же она таких изменений не увидела и считает это своих самым главным успехом.

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