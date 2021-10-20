Новая Черная вдова из Marvel настаивает, что ее костюм лучше всего подходит для Хеллоуина

Актриса Флоренс Фью удивилась, что ее наряд не выпустили к карнавальному празднику.

Новая звезда Marvel, 25-летняя актриса Флоренс Пью (сыграла новую Черную вдову Елену Белову), в обиде за своего персонажа. Девушка прошлась по магазинам перед Хеллоуином и увидела, что там уже продаются костюмы ее коллег по фильму — Красного стража и оригинальной Вдовы Наташи Романовой, — а белого костюма с черным жилетом ее героини нет.

Актриса не поняла такой несправедливости и принялась доказывать, что ее образ гораздо лучше подходит для карнавального праздника — с практической точки зрения.

«Что за… Судя по всему, Елена не прошла. Ребята. Я буквально говорю о карманах почти в каждой сцене. Хеллоуин — много бесплатных сладостей. Напоминаю, в жилете «много удобных карманов», — написала Пью в Instagram.

Напомним, что по сюжету фильма «Черная вдова» 2021 года Елена Белова покупает себе жилет со множеством карманов и несколько раз отмечает, насколько он практичный. Хотя в картине он используется, скорее всего, чтобы ее героиня больше отличалась внешне от персонажа Скарлетт Йоханссон — в эпизоде в России у них одинаковые белые костюмы.

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Добавим, что в следующий раз Елена Белова появится в киновселенной Marvel в сериале «Соколиный глаз».

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