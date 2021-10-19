Ипотека для хвостатого: Алена Водонаева купит для своего кота отдельную квартиру в Москве

Из-за того, что у ее сына обострилась аллергия, звезда вынуждена расселить ребенка и животное.

19 октября Алена Водонаева рассказала подписчикам о своей довольно необычной, хотя и не такой уж редкой проблеме. У 11-летнего сына звезды «Дом-2» Богдана оказалась аллергия на кошек, из-за чего он не может жить в одной квартире с питомцем матери, пушистым Эскобаром.

По словам Алены, отец мальчика, бизнесмен Алексей Малакеев, временно забрал сына жить к себе и настаивает, чтобы бывшая жена куда-нибудь дела своего кота. Но Водонаева не может расстаться с любимцем.

«Для меня это болезненный момент, кот — это ребенок. А такой связи, как с Эскобаром, у меня не было ни с одним животным. Он мой фамильяр, мой хвост, мой антидепрессант. Поэтому я кое-что придумала…» — пишет телезвезда в Instagram.

Поклонники с интересом прочитали о проблеме звезды, но выход, который нашла Алена, вряд ли кого-то оставил равнодушным. 39-летняя модель откровенно призналась, что собирается купить квартиру для кота. Причем не абы где, а в московском районе Хамовники, где собирается жить сама.

«Я решила купить Эскобару квартиру в Хамовниках. Рядом с салоном, так как я бываю там каждый день. Когда Богдан будет у папы, буду ночевать с котом. Вот такой план. Я все хорошо обдумала и начинаю процесс», — сообщила звезда в новом посте.

При этом она отметила, что апартаменты хвостатого москвича будут куплены в ипотеку, пока его хозяйка провернет продажу предыдущего жилья.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.