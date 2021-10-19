Глюкоза отметила, какие качества важнее таланта и хорошего образования

В новом посте Наталья Чистякова-Ионова, она же певица Глюкоза, заверила поклонников, что не стоит смотреть на ее жизнь, как на некую «недостижимую картинку», ведь она — такой же человек, как и все. 35-летняя певица считает, что все люди рождаются с одинаковыми возможностями и потенциалом, а затем становятся сильны в том, развитием чего занимаются.

«У всех всегда есть какие-то проблемы, неуверенность, апатия и исчерпанный ресурс, — пишет Наталья Чистякова-Ионова в Instagram. — И дело совсем не в таланте и выпавших возможностях, а в желании делать что-то для своей мечты, а еще в умении правильно расставлять личные границы и выражать свои желания. Если вы хотите и делаете, то можете быть уверены, что все обязательно получится. Банальная, но такая правильная истина».

Звезда поделилась с подписчиками мыслью о том, что главное качество в человеке — это упорство: если его нет, то эту величину не заменить ни талантом, ни гениальностью, ни хорошим образованием. Якобы в мире полно талантливых неудачников, непризнанных гениев и образованных изгоев. И только для упорных и решительных людей нет преград.

От себя Глюкоза добавила, что также для человека важна любовь к себе: она помогает преодолевать трудности и приносить новое в этот мир.⁣⁣

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