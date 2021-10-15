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Tinder запустил функцию поиска спутника для посещения свадьбы друзей

Аналитики приложения уверены, что после пандемии стоит ждать свадебный «бум».

Tinder запустил функцию поиска спутника для посещения свадьбы друзей
Tinder расширяет возможности по поиску нужно человека. Фото: globallookpress.com

Теперь приложение Tinder сможет вам помочь не только с поиском будущего супруга (это если очень повезет), но и поиском партнера для посещения свадьбы друзей. Сервис будет полезен тем, кто не хочет приходить на праздник чужой любви в одиночестве.

В начали осени компания объявила, что теперь пользователи приложения смогут искать себе пару не только по основным параметрам (возраст, пол, место проживания), но и по интересам и увлечениям. За это в программе отвечает отдельная вкладка Explore. И вот с 14 октября в ней появилась еще и функция Plus One («Плюс один»), сигнализирующая, что вы ищите партнера для посещения свадьбы. И правда — почему бы не начать свою историю любви с посещения чужого торжества?

В пресс-релизе Tinder сказано, что после того, как большинство людей полтора года откладывали свадьбы из-за пандемии, теперь количество торжеств должно увеличиться на 20% по сравнению с обычными показателями. Администраторы приложения уже отмечают, что количество пользователей, ищущих себе компанию на свадьбу, возросло на 45%. Вот и они решили удовлетворить эту потребность специальной функцией.

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