Tinder запустил функцию поиска спутника для посещения свадьбы друзей

Теперь приложение Tinder сможет вам помочь не только с поиском будущего супруга (это если очень повезет), но и поиском партнера для посещения свадьбы друзей. Сервис будет полезен тем, кто не хочет приходить на праздник чужой любви в одиночестве.

В начали осени компания объявила, что теперь пользователи приложения смогут искать себе пару не только по основным параметрам (возраст, пол, место проживания), но и по интересам и увлечениям. За это в программе отвечает отдельная вкладка Explore. И вот с 14 октября в ней появилась еще и функция Plus One («Плюс один»), сигнализирующая, что вы ищите партнера для посещения свадьбы. И правда — почему бы не начать свою историю любви с посещения чужого торжества?

В пресс-релизе Tinder сказано, что после того, как большинство людей полтора года откладывали свадьбы из-за пандемии, теперь количество торжеств должно увеличиться на 20% по сравнению с обычными показателями. Администраторы приложения уже отмечают, что количество пользователей, ищущих себе компанию на свадьбу, возросло на 45%. Вот и они решили удовлетворить эту потребность специальной функцией.

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