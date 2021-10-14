Дэниел Крейг рассказал, почему предпочитает гей-бары обычным пабам

Звезда бондианы Дэниел Крейг открыто признается, что предпочитает ходить в гей-бары, вместо обычных. И причина этому не в половой ориентации 53-летнего актера. Напомним, что он счастлив во втором браке с актрисой Рэйчел Вайс, воспитывает двоих дочерей, и все его романы были с женщинами.

«Сколько себя помню, я хожу в гей-бары, — поделился Крейг в подкасте Lunch with Bruce на радио SiriusXM. — Одна из причин — потому что в гей-барах я не участвую в драках так часто…»

Актер отметил, что обычных пабах слишком часто можно встретить агрессивных людей, а в нетрадиционных заведениях собирается гораздо более спокойный и дружелюбный народ.

Вторая причина, почему Дэниел облюбовал гей-бары, была актуальна, когда он еще не был женат. Но не спешите с выводами. Артист ходил в эти заведения, чтобы кадрить девчонок.

«На самом деле вам не нужно было заявлять всем о своей ориентации. Это было нормально. И это было очень безопасное место. И я мог встретить там девушек, потому что там много девушек по той же причине, по которой я туда ходил. Это был своего рода скрытый мотив».

Напомним, актер недавно выпустил свой пятый фильм в роли шпиона Джеймса Бонда и получил именную звезду на Голливудской аллее славы.

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