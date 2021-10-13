«Написал мне в «Инстаграме»: Бузова зарядила поклонника на успешную сдачу экзамена

Ольга Бузова тратит свои миллионы не только на платья и путешествия, но также помогает нуждающимся. Правда, делает это тихо. Ведь если начнет рассказывать о своих добрых делах, то ее тут же упрекнут, мол, пиарится звезда.

Об этом парадоксе 35-летняя телеведущая рассказала в новом интервью Teleprogramma.pro, отметив, что помогает простым людям не только деньгами.

«Недавно парень ехал на экзамен и написал мне в «Инстаграме», что боится не сдать, попросил пожелать удачи. Я пожелала, чтобы все прошло гладко. Он поехал, заряженный позитивом, и сдал на «отлично». Доброе слово, объятие, искренний взгляд — это тоже помощь», — поделилась Бузова.

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Скандальная певица, кстати, нашла свою нишу для благотворительности. Она рассказала, что недавно помогла своим подписчицам, которых бросили их парни, узнав, что они беременны. Нескольких девушек Ольге удалось отговорить от необдуманных поступков: она просто взяла на себя все их расходы на беременность, роды и новорожденных.

Бузова отметила, что она счастлива возможностью спасти несколько маленьких жизней и сделать девушек счастливыми. Но и о своих родственниках ведущая не забывает — недавно помогла младшей сестре Анне купить квартиру ее мечты.

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