Создатели «Венома — 2» тайно сняли для своего фильма вертолеты из «Матрицы — 4»

Производство обеих картин проходило одновременно в одном и том же городе.

Бывает, что киношники, работая над разными фильмами, мешают или помогают друг другу. Яркий пример — два свежих фильма 2021 года «Веном — 2» и «Матрица — 4». Оба проекта снимались в феврале 2020 года в Сан-Франциско.

В сиквеле «Венома» есть сцена, в которой главный герой забирается на шпиль знаменитого небоскреба Койт-Тауэр. На фоне по ночному небу города летают вертолеты, и персонажи обсуждают, что это полиция разыскивает злодея. Но на самом деле эти «вертушки» не были частью съемочного процесса «Венома — 2» — в этот момент они снимались для продолжения «Матрицы».

«Многие наши съемки за рулем пострадали от того, что «Матрица» контролировала весь центр города… В итоге мы переместили один из трюков на крышу парковки, потому что из-за «Матрицы» не смогли попасть в нужные места, — цитирует менеджера по локациям «Венома — 2» Кристофера Кьюсиака издание Screen Rant. — А вертолеты на самом деле были для фильма «Матрица». Он снимался одновременно, поэтому мы сняли часть его действий на камеру».

Добавим, что сиквел «Венома» вышел в кинотеатрах 30 сентября, а премьера «Матрицы: Воскрешения» намечена на 16 декабря.

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