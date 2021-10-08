Мать Пэрис Хилтон обзванивала бутики и газеты, чтобы узнать, где ее гулящая дочь

Если вы волнуетесь и не можете заснуть, когда ваш ребенок уехал в ночной клуб, знайте, что вы не одни. Мать знаменитой светской львицы Пэрис Хилтон тоже сильно переживала, когда ее дочь в период бурной молодости по несколько дней не ночевала дома.

Родительница звезды Кэти Хитлон стала гостьей подкаста Lunch with Bruce на радио SiriusXM и рассказала, насколько беспокойной матерью она была. Женщине даже приходилось обзванивать бутики, чтобы узнать, где сегодня тусуется ее дочь.

«Бывало я звонила в городское отделение газеты New York Post в час ночи и говорила: «Извините, привет, это Кэти Хилтон. Вы случайно не знаете, где сейчас Пэрис?» Они могли точно отследить, что ее видели в такое-то время в баре или другом месте».

Женщина рассказала, что жила в таком режиме много лет и не спала ночами. Иногда Пэрис не возвращалась домой по несколько суток, и родители очень боялись за нее.

«Как насчет того, чтобы два дня не знать, где находится ваша дочь, и однажды услышать в трубке леденящие кровь крики, а затем отбой, — вспомнила Кэти один случай. — И еще много чего, о чем люди не знают. Я создавала шумиху вокруг ее пропажи, но поверьте мне, я делала то, что должна была сделать».

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Напомним, Пэрис Хилтон была исключена из школы. В 19 лет у нее уже были контракт с модельным агентством и романы с известными актерами, а через четыре года девушка стала известна, как звезда реалити-шоу «Простая жизнь» и начала сниматься в кино.

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