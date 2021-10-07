«Хочешь похудеть? Не жри»: Басков поделился, о чем говорит самому себе каждое утро

15 октября знаменитому певцу Николаю Баскову исполнится 45 лет. В преддверии дня рождения артист дал интервью, в котором оценил прожитые годы. Он признался, что не любит свои интервью периода начала карьеры, так как тогда он был как «чистый ребенок, не знающий, насколько жесток мир».

Исполнитель рассказал, что был наивен до 27 лет, потом его мир стал рушиться, и он начал искать себя заново. Басков общался со старцами в монастырях и учился любить людей со всеми их недостатками. После 30 он вообще решил стать «воином света», как завещал Пауло Коэльо в своей книге.

Журналист спросил, получается ли у певца быть таким хорошим человеком.

«Я стараюсь. Стараюсь никому не делать ничего плохого. Восхищаюсь успехами других. Я стал любить себя именно таким, каким родился. Пытаюсь позитивно относиться ко всему, что меня окружает. Воспринимать ситуации, которые происходят в моей жизни, с данностью, что так и надо. И от этого становится намного радостнее и спокойнее», — поделился Басков.

Сейчас, по словам артиста, в нем много любви, а все былые страдания и промахи — это опыт. Николай рассказал, что научился все прощать людям, так как понимает, что сам не идеален. Собственные плохие качества он привык уравновешивать хорошими. В этом звезде помогает внутренний аутотренинг.

«Утром смотрю в зеркало и говорю: «Вот ты проснулся, у тебя ничего не болит, руки-ноги на месте. Что ты хочешь? Похудеть? Не жри. Прекрасно выглядеть? Займись собой. Хочешь поехать и отдохнуть? Не получается пока, потому что нет времени. Ты востребован!» Я создаю внутреннюю матрицу, ищу внутри нее позитив. Если каждый день себя начинать угнетать и ничего не делать, ничем хорошим это и не закончится», — поделился Басков с изданием Wday.

По просьбе журналиста, певец назвал свое главное хорошее качество — это доброта. Однако она же является проблемой для артиста, так как посторонние люди ею часто пользуются. После ряда таких случаев Николай решил, что будет добр прежде всего к самому себе, а как это воспринимают другие люди, звезду не волнует.

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