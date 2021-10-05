Глобальный сбой в Facebook заставил Аниту Цой вспомнить о записных книжках

Певица испугалась, когда ее работа встала вместе с соцсетями.

Певица Анита Цой высказалась о многочасовом сбое Facebook, Instagram и WhatsApp, произошедшем 4 октября. Как и для многих других деловых людей, рухнувшие соцсети повлияли на работу 50-летней артистки и заставили ее срочно перестраиваться.

«Первые минуты — испуг. Потому что вся работа встала. Но уже через 10 минут все пришло в норму. Заменила привычные инструменты на другие (почта, другие мессенджеры), и все наладилось. Даже немного отдохнула от Instagram. Но, если честно, все же ощущался дискомфорт. Ведь оторвали от привычного», — написала звезда в возобновившей работу социальной сети.

Из этой ситуации Цой сделала для себя вывод: надо всегда быть на чеку и приучать себя к мобильности и многоходовым решениям.

«И еще записывать ручным способом, по старинке, все телефоны в записную книжку, а то рухнет цифра, и жизнь замрет», — отметила певица.

Напомним, что, согласно заявлению компании Facebook, сбой был вызван внутренней ошибкой инженеров и не связан с кибератакой, так что пользователям можно не переживать об утечке данных.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.