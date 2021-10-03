«Во избежание стресса»: Хью Джекман поделился лайфхаком, которому его научил Патрик Стюарт

Актеры Хью Джекман и Патрик Стюарт два десятилетия играли вместе в фильмах фантастической франшизы «Люди Икс». Спустя годы первый отзывает о втором очень тепло и говорит, что старший коллега дал ему ценный совет, которому Хью и его жена следуют до сих пор.

«Начинать каждый свой день с чего-то приятного, эгоистично посвящать утро себе. Даже если съемка у меня начинается в пять часов утра, я просыпаюсь в четыре, выпиваю чашку чая не торопясь, потом возвращаюсь в постель с любимой книжкой и читаю, — рассказал Джекман изданию 7days. — Никогда не начинаю день с новостей, это может вывести из равновесия. И почту не проверяю. Во избежание стресса».

Актер добавил, что сценарии вначале дня он тоже не читает, так как очень нервничает в процессе. Хью очень ценит то, что утром у него есть полчаса-час, принадлежащие только ему.

Этот лайфхак ему посоветовал уже пожилой Патрик Стюарт, который признался, что очень жалеет о том, что слишком поздно научился так жить.

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