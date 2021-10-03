С Михалковым не проще: чтобы снять сериал об отце, Вертинская написал письмо Эрнсту

В сентябре состоялась онлайн-премьера сериала «Вертинский» производства Первого канала. Картина повествует об интересной и насыщенной судьбе самого известного русского шансонье ХХ века Александра Вертинского.

Автором идеи проекта выступила дочь певца, народная артистка РСФСР Анастасия Вертинская. В новом интервью она рассказала, что в какой-то момент решила, что пора снять большое кино о ее отце, и обратилась напрямую к Константину Эрнсту. Но не при личной встрече или посредством телефона — она написала ему письмо.

«Мне сказали, что он читает письма, и я оправила свое послание в надежде, что Константин Львович его увидит. Писала, что вся эпоха Серебряного века незаслуженно забыта, и люди не знают об этом период ничего», — поделилась Вертинская.

Актриса ждала три месяца, и уже потеряла надежду получить ответ от влиятельного руководителя. Но потом ей позвонила подруга, а в трубке вместо женского раздался голос Эрнста, который заинтересовался идеей.

Журналист спросил: а не проще ли Вертинской было реализовать такой проект через ее бывшего мужа Никиту Михалкова?

«Я не думаю, что это было проще. И зачем мне Никиту Сергеевича дергать? При чем он тут вообще? Тем более, для этого проекта нужен был телевизионный формат», — ответила Анастасия Александровна изданию 7days.

Она также поделилась, что еще Эльдар Рязанов рвался снять фильм о Вертинском, который был его кумиром. Но из-за возраста знаменитый режиссер так и не смог приступить к проекту.

Во время написания сценария автор Авдотья Смирнова спросила у актрисы, какую главную человеческую черту своего отца она выделила бы. Вертинская ответила, что легендарный артист обладал «неестественной теплотой и сочувствием к людям». Будучи сиротой, певец не озлобился и всегда импонировал тем, кто живет бедно. От этого и отталкивались создатели сериала.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.