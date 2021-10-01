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Лиза Боярская с мужем стали квалифицированными сортировщиками мусора

Звездная пара сдает мусор на вторсырье.

Лиза Боярская с мужем стали квалифицированными сортировщиками мусора
Домашняя уборка Лизы Боярской и Максима Матвеева. Фото: instagram.com/lizavetabo/

Актерская чета —  Елизавета Боярская и Максим Матвеев демонстрируют семейную идиллию. 1 октября артистка выложила в Instagram фотографии, как она,  в домашней одежде и без макияжа,  занялась уборкой квартиры в паре со своим мужем.

Супруги показали гору пакетов с ненужными вещами, от которых они решили избавиться. Но звезды не просто собрали мусор — они рассортировали его по материалам и сдали на переработку, воспользовавшись сервисом экотакси. Специалисты компании похвалили артистов и назвали их квалифицированными сортировщиками.

«Очень радостно от того, что приверженцев экологичного образа жизни с каждым днем становится все больше! Вместе у нас все получится!» — пишет Боярская.

Поклонники в комментариях восхитились семейной парой, которая отличается не только красотой, но и осознанным подходом к жизни.

Напомним, Боярская и Матвеев познакомились на съемках фильма «Не скажу» в 2009-м и уже в следующем году поженились. В актерской семье подрастают двое сыновей: 9-летний Андрей и 2-летний Гриша.

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Елизавета Боярскаязвездная семьяМаксим МатвеевМаксим Матвеев и Лиза Боярскаясортировка мусораэкология