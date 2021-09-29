Хлои Кардашьян рассказала, как меняла подгузники дочери со своими длинными ногтями

28 сентября американская телезвезда и бизнесвумен Хлои Кардашьян появилась в телепередаче The Late Late Show, и ведущий Джеймс Корден тут же обратил внимание на ее длинные и острые ногти. 37-летняя светская львица похвасталась своим акриловым маникюром в стиле разноцветных леденцов и ответила на животрепещущий вопрос: как она вообще живет с таким «оружием» на пальцах?

Хлои слегка поцарапала щеку шоумена и ответила, что живет, как и все остальные женщины с маникюром, зато людям вокруг очень нравятся ее ногти. Хотя, например, открывая пачку снеков, звезда испытывает некоторые трудности.

«Я не могу открыть пакетик с орешками сверху и просто протыкаю его ногтем и разрезаю», — рассказала младшая сестра Кардашьян.

Но с едой еще ладно, а как звезда ухаживала за своей дочерью Тру, которой в этом году исполнилось 3 года? Как она надевала на малышку подгузники, например? На этот вопрос женщина тоже ответила во время шоу.

«Поначалу это действительно интересовало большинство людей. Но они (ногти в то время, когда Тру нужны были подгузники. — Прим. авт.) были квадратными, более округлыми, — пояснила Хлои. — Так же, как я могу ухаживать за собой, я могу ухаживать и за другим человеком».

Напомним, что эту телезвезду нередко критиковали из-за обилия пластических операций, которые сильно изменили ее внешность.

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