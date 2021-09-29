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Хлои Кардашьян рассказала, как меняла подгузники дочери со своими длинными ногтями

Американская звезда носит такой маникюр, что ей нелегко выполнять некоторые бытовые действия.

Хлои Кардашьян рассказала, как меняла подгузники дочери со своими длинными ногтями
Хлои Кардашьян и ее ногти. Фото: стоп-кадр из видео YouTube-канала The Late Late Show with James Corden.

28 сентября американская телезвезда и бизнесвумен Хлои Кардашьян появилась в телепередаче The Late Late Show, и ведущий Джеймс Корден тут же обратил внимание на ее длинные и острые ногти. 37-летняя светская львица похвасталась своим акриловым маникюром в стиле разноцветных леденцов и ответила на животрепещущий вопрос: как она вообще живет с таким «оружием» на пальцах?

Хлои слегка поцарапала щеку шоумена и ответила, что живет, как и все остальные женщины с маникюром, зато людям вокруг очень нравятся ее ногти. Хотя, например, открывая пачку снеков, звезда испытывает некоторые трудности.

«Я не могу открыть пакетик с орешками сверху и просто протыкаю его ногтем и разрезаю», — рассказала младшая сестра Кардашьян.

Но с едой еще ладно, а как звезда ухаживала за своей дочерью Тру, которой в этом году исполнилось 3 года? Как она надевала на малышку подгузники, например? На этот вопрос женщина тоже ответила во время шоу.

«Поначалу это действительно интересовало большинство людей. Но они (ногти в то время, когда Тру нужны были подгузники. — Прим. авт.) были квадратными, более округлыми, — пояснила Хлои. — Так же, как я могу ухаживать за собой, я могу ухаживать и за другим человеком».

Напомним, что эту телезвезду нередко критиковали из-за обилия пластических операций, которые сильно изменили ее внешность.

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