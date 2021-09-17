«Она дитя КГБ»: Шейк пришлось успокаивать дочь, боящуюся папарацци

Топ-модель объяснила 4-летней Лее, что это за люди с фотоаппаратами.

После того, как поползли слухи о том, что супермодель Ирина Шейк встречается с рэпером Канье Уэстом (бывшим мужем Ким Кардашьян), внимание папарацци к 35-летней красавице усилилось. Но сама звезда уже давно привыкла к назойливой прессе, а вот ее 4-летнею дочь Лею вездесущие фотографы очень беспокоят.

Об этом знаменитая модель рассказала в новом большом интервью.

«Иногда моей дочери страшно — она ​​видит папарацци за много миль. Она дитя КГБ, — цитирует Ирину журнал Highsnobiety. — Нам пришлось объяснять ей, как-то так: «Они просто делают свою работу. Продавая фотографии, они зарабатывают на жизнь. Тебе не нужно бояться».

Кстати, в том же интервью Ирина призналась, что воспитывает дочь в строгости. Постоянно напоминает ей, у нее самой в детстве была только одна кукла, а конфеты появлялись только под Новый год.

Напомним, Шейк родила дочь от голливудского актера Брэдли Купера, с которым рассталась летом 2019 года. А летом 2021-го ее заметили во Франции с рэпером Канье Уэстом, который как раз развелся со своей не менее знаменитой женой. Правда, роман звезд продлился недолго.

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