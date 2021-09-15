Кастинг-директору «Не время умирать» пришлось схитрить, чтобы затащить в фильм известного актера

Вот уже больше года мы наблюдаем за актером Рами Малеком в роли злодея нового фильма о Джеймсе Бонде «Не время умирать». В трейлерах, конечно же, потому что премьера самой картины постоянно переносится. Однако добиться того, чтобы звезда «Богемской рапсодии» и «Ночи в музее» вообще попал в бондиану, было невероятно трудно, так как его менеджеры почему-то оказались против этой идеи.

В своем интервью кастинг-директор фильма «Не время умирать» Дебби Макуильямс поделилась, что долгое время пыталась пригласить Малека на личную беседу, но уперлась в глухую стену его менеджеров: они просто не отвечали на предложения. Женщина заверила, что фильм о Бонде — это не тот проект, контракт на который можно просто получить по почте, — нужно обязательно встретиться с командой и быть принятым ею.

В итоге кастинг-директору пришлось пойти на хитрость, чтобы затащить Малека в фильм. Это было похоже на шпионскую мини-историю в лучших традициях агента 007.

«Я оказалась в нужном месте в нужное время: пошла на показ «Богемской рапсодии», на котором он был, потом нас пригласили выпить, и я подошла к нему и сказала: «У вас были какие-нибудь звонки от вашего агента по поводу фильма о Джеймсе Бонде?» Он сказал: «Нет». И я сказала: «Ну, мы уже довольно давно пытаемся встретиться с вами». Через секунду он уже разговаривал по телефону, а на следующий день был у нас в офисе, — со смехом рассказала Дебби изданию Entertainment Weekly. — Я научилась быть довольно смелой. Если вы чего-то хотите, идите и возьмите это».

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Напомним, что после всех перестановок в графике релизов 25-й фильм о Джеймсе Бонде выйдет в кино 7 октября. Фанаты серии ждут выход этой картины уже почти два года.

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